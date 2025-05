Lecco, attenzione: allagato viale don Ticozzi in zona Bione

Il forte acquazzone transitato su Lecco poco prima delle 17 ha trasformato un tratto di viale don Giovanni Ticozzi in una piscina

LECCO -Allagato viale don Giovanni Ticozzi in zona Bione a Lecco, nei pressi della nuova discarica. La segnalazione è arrivata direttamente da alcuni lettori, che hanno documentato la situazione.

Il forte acquazione che si è abbattuto poco prima delle 18 di oggi, lunedì, ha allagato la carreggiata. Sul posto, al momento, non risultano interventi ufficiali delle autorità, ma la raccomandazione è quella di procedere con la massima cautela.

Intanto, le previsioni non promettono tregua: la perturbazione continuerà a insistere anche nelle prossime ore. Un invito alla prudenza, dunque, soprattutto per chi si trova alla guida in zona Bione.