L’operazione mercoledì 18 novembre in un complesso residenziale cittadino. Decisivi i controlli sui social e l’intervento di due agenti in borghese

Sequestrate le attrezzature e contestate due violazioni amministrative. L’assessore Caterisano: “Non c’è spazio per i furbi e per la concorrenza sleale”

LECCO – Un’attività di servizi alla persona esercitata senza le necessarie autorizzazioni, pubblicizzata anche attraverso la rete social e individuata grazie a un’indagine della Polizia Locale. Si è conclusa con la chiusura dell’attività, il sequestro delle attrezzature e la contestazione di due violazioni amministrative l’operazione condotta nel primo pomeriggio di mercoledì 18 novembre all’interno di un complesso residenziale di Lecco.

L’intervento è stato eseguito congiuntamente dal nucleo di Polizia amministrativa, guidato dal vice commissario Daniele Izzo, e dal nucleo di Pronto intervento del Comando cittadino. Le verifiche erano partite da una segnalazione, alla quale erano seguiti accertamenti e un’attività di monitoraggio della rete, che hanno permesso agli agenti di risalire al luogo in cui veniva esercitato il servizio.

Determinante è stato l’impiego di due operatori in borghese, che nelle fasi conclusive dell’indagine hanno potuto accertare direttamente lo svolgimento dell’attività segnalata. A quel punto è scattato il controllo, durante il quale sono state riscontrate le irregolarità che hanno portato alla chiusura.

Gli agenti hanno inoltre disposto il sequestro amministrativo delle attrezzature e dei materiali utilizzati, mentre gli approfondimenti successivi hanno consentito di contestare due distinte violazioni amministrative.

A sottolineare l’importanza dell’operazione è il comandante della Polizia Locale di Lecco, Lucio Dioguardi, che ha espresso apprezzamento per il lavoro degli operatori. Il contrasto alle attività non autorizzate, ha evidenziato, rappresenta un impegno prioritario sia per garantire il rispetto delle norme sia per tutelare le imprese che operano regolarmente, evitando forme di concorrenza sleale.

Il comandante ha richiamato anche il ruolo sempre più rilevante del monitoraggio dei social network, utilizzati in alcuni casi per pubblicizzare servizi offerti senza i requisiti previsti dalla legge.

L’attenzione del Comando verso questo settore emerge anche dai dati dell’attività di controllo svolta durante l’anno. A fronte di 12 verifiche presso attività di servizi alla persona regolarmente autorizzate, il nucleo di Polizia amministrativa ha rilevato nove violazioni legate all’assenza del direttore tecnico, figura professionale necessaria per garantire i requisiti tecnico-professionali richiesti per l’esercizio di determinate attività regolamentate.

Sull’operazione interviene anche l’assessore alle Attività produttive, al Commercio e alla Polizia Locale, Marco Caterisano, che ribadisce la volontà dell’Amministrazione di proseguire nei controlli contro l’abusivismo.

“Il contrasto all’abusivismo commerciale rappresenta uno degli obiettivi prioritari della nostra azione amministrativa. È un indirizzo politico che, in accordo col sindaco, ho voluto indicare con chiarezza fin dall’inizio del mandato e che intendiamo continuare a perseguire con determinazione”, dichiara l’assessore.

Caterisano ringrazia quindi il comandante Dioguardi e gli agenti per il lavoro svolto, sottolineando la complessità delle attività investigative necessarie a individuare situazioni irregolari. “Ritengo che sia un nostro preciso dovere tutelare chi ogni giorno lavora e fa impresa rispettando le regole, sostenendo costi, investimenti e responsabilità che non possono essere ignorati – prosegue –. In un mercato sempre più difficile e competitivo, non possiamo permettere che chi opera senza autorizzazione possa godere di vantaggi a discapito di chi lavora onestamente”.

Da qui il richiamo alla necessità di garantire condizioni eque per tutte le attività economiche: “Non c’è spazio per i furbi e per la concorrenza sleale. La tutela della legalità passa anche da qui: dal rispetto delle regole, dalla difesa delle attività economiche regolari e dalla capacità delle istituzioni di garantire condizioni eque per tutti. Su questa strada continueremo a lavorare, con convinzione e continuità”, conclude Caterisano.