Lecco, auto fuori strada in Corso Carlo Alberto: due donne soccorse

E’ successo oggi, domenica, poco prima di mezzogiorno

Sul posto un’ambulanza di Lecco Soccorso e i Vigili del Fuoco

LECCO – Ha terminato la corsa fuori strada finendo contro il muretto di recinzione di un’attività. Soccorsi mobilitati poco prima di mezzogiorno oggi, domenica, in Corso Carlo Alberto all’altezza della rotonda di innesto su via della Pergola per un’auto finita fuori dalla carreggiata.

Sul posto si sono portati un’ambulanza di Lecco Soccorso e i Vigili del Fuoco.

Coinvolte due donne, una di 19 anni e l’altra di 54 anni, le cui condizioni di salute non sono apparse fortunatamente particolarmente critiche tanto da disporre il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Erba in codice verde.