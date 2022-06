L’intervento è avvenuto ieri sera, giovedì, intorno alle 19.30

L’automobile è stata divorata dalle fiamme

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, giovedì, intorno alle 19.30 in via dell’Eremo a Germanedo per un’auto avvolta dalla fiamme. I pompieri hanno dovuto lavorare per circa un’ora per spegnere completamente il fuoco mettendo in sicurezza anche l’area intorno.

Fortunatamente l’incendio è rimasto confinato a una sola auto, letteralmente mangiata dalle fiamme.