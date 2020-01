Lecco, auto in fiamme sul terzo ponte: chiusa l’uscita per la Valsassina

E’ successo giovedì intorno alle 19 sulla SS36

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno già spento l’incendio

LECCO – Auto in fiamme sul terzo ponte intorno alle 19 di questa sera, giovedì. Ancora tutte da chiarire le cause dell’incendio avvenuto mentre l’auto aveva da poco imboccato la rampa di ingresso alla nuova Lecco – Ballabio. A dare l’allarme è stato lo stesso automobilista del mezzo che ha preso fuoco. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto in poco tempo a spegnere le fiamme. Inevitabile la chiusura della strada nel tratto corrispondente all’uscita per la Valsassina mentre procede regolare il traffico lungo la SS36 in direzione Sondrio.