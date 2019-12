Lecco. Auto perde i controllo in via ai Poggi e va a sbattere

Incidente in via ai Poggi all’incrocio con via Piatti

Scontro tra due auto ad Acquate

LECCO – Incidente, senza conseguenze per le persone coinvolte, in via ai Poggi a Lecco nella giornata di ieri, 25 dicembre. Un’auto, arrivata all’incrocio con via Piatti, ha perso il controllo proprio all’altezza del curvone in prossimità dell’incrocio, lungo la strada che da Acquate sale verso Falghera. L’auto è andata a sbattere contro un’altra macchina. Al di là dei danni ai due mezzi non ci sarebbero feriti.