Lecco. Auto ribaltata ad Acquate: soccorsi in azione

L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, mercoledì, ad Acquate

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale

LECCO – Incidente nel rione di Acquate poco dopo le 12 di oggi, mercoledì 18 giugno con un’auto ribaltata lungo via ai Poggi poco prima dell’intersezione con via don Giovanni Minzoni.

Un urto fortissimo che ha richiamato in strada molti residenti, preoccupati per quanto accaduto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’auto medica.

Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, a cui agenti spetterà il compito di ricostruire con esattezza quanto avvenuto, capendo cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo dell’auto finito poi con le ruote all’aria.

L’incidente sta inevitabilmente creando forti disagi al traffico con la viabilità da e verso i piani d’Erna completamente bloccata.