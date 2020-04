Lecco, auto ribaltata in via Ponte Alimasco: illeso il conducente

E’ successo sabato pomeriggio dopo le 17

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco, ma fortunatamente il giovane non si era fatto nulla

LECCO – Auto ribaltata in via Ponte Alimasco, a Lecco, a pochi metri dal cimitero di Castello. E’ successo oggi pomeriggio, sabato, poco dopo le 17.15. Sul posto si sono precipitati in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Fortunatamente le condizioni del giovane alle guida del mezzo, un ragazzo di 25 anni, sono risultate molto meno gravi del previsto tanto che non è stato neppure necessario il ricovero in ospedale. Sul posto per i rilievi si è portata una pattuglia della Polizia locale.

Toccherà agli agenti ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e i motivi per cui il conducente abbia perso il controllo del mezzo andando sfondando la ringhiera di un palazzo prima di ribaltarsi.