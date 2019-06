Lecco, auto ribaltata in via Ponte Alimasco: soccorso un uomo

LECCO – Paura questa mattina, martedì, per un’auto ribaltata in via Ponte Alimasco, subito dopo il ponte. Un uomo di 49 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua Citroen C 3 ed è uscito di strada con l’auto che si è ribaltata contro la recinzione di alcune case. Sul posto si sono subito portati in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. La strada è stata chiusa per permettere il recupero del mezzo. Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono apparse da subito meno gravi del previsto.