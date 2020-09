Lecco. Avvicina un 66enne in strada e gli ruba il Rolex. Denunciata la ladra

Ladra seriale deruba un passante in via Cattaneo, in centro Lecco

Chiede indicazioni stradali e gli ruba il Rolex. La Polizia la identifica e la denuncia

LECCO – “Scusi mi sa dire dove è via…” una banale scusa, sufficiente per avvicinarsi al malcapitato e derubarlo dell’orologio Rolex che aveva al polso: è successo lo scorso 12 agosto in centro Lecco, ad un 66enne che passeggiava in via Cattaneo.

La notizia è stata diffusa dalla Questura che è riuscita a risalire alla ladra, una 25enne di nazionalità rumena, con precedenti per altri furti analoghi commessi in altre città del nord d’Italia. La donna, incinta, avrebbe cercato di distrarre la vittima approcciandolo con un contatto fisico con effusioni e atteggiamenti seducenti.

Il 66enne, confuso, “restava interdetto – spiegano dalla Questura – e la donna ne approfittava per mettergli una mano sul polso e con una mossa fulminea gli sfilava il Rolex del valore di ventimila euro circa”. Con la complicità di un altro individuo che l’attendeva a bordo di un auto parcheggiata lì vicino, la 25enne si è allontanata prima che l’uomo si accorgesse dell’accaduto.

Le successive indagini effettuate dagli agenti della locale Squadra Mobile, anche con scambio di informazioni con altre Questure, hanno permesso di identificare la donna e di denunciarla all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, con relativa richiesta di misure restrittive al vaglio della magistratura