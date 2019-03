La Lecco-Ballabio è stata chiusa in discesa. Mentre un pullman è fermo nel sottopasso a Lecco.

Pomeriggio di rallentamenti sulle strade lecchesi.

LECCO/ROBBIATE – Un incidente fra due auto lungo la Lecco-Ballabio ed un pullman fermo nel sottopasso a Lecco. Il primo pomeriggio di sabato è contraddistinto da rallentamenti lungo le strade.

Un incidente in SS36, all’altezza del viadotto Passo del Lupo ha coinvolto tre uomini di 50, 75 e 79 anni ed una quarta persona fortunatamente le loro condizioni, accertate dai volontari della Croce Rossa di Lecco, non sarebbero critiche. Inevitabili i rallentamenti lungo l’arteria stradale dalle 13 a cui è seguita la chiusura della corsia in discesa per permettere i rilievi del caso.

In contemporanea un pullman fermo in piazzola di sosta all’interno del sottopasso a Lecco ha richiesto l’intervento del soccorso stradale Quadroni.

Anche in galleria San Martino, in direzione nord salendo verso Abbadia, è segnalata un’auto in panne. In questo caso sono intervenuti gli uomini di Anas.

A Robbiate, lungo via Indipendenza, una decina di minuti dopo l’una, un uomo di 55 anni sarebbe stato investito da un’ auto. Trasportato in codice giallo dai Volontari della Croce Bianca di Merate presso il pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia stradale che dovrà accertare la dinamica dell’evento.