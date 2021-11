Lecco – Ballabio: chiusa la nuova, coda interminabile sulla vecchia

La causa: un incidente lungo la SS36 Dir

LECCO – Coda interminabile ed estenuante lungo la vecchia Lecco – Ballabio dove si è riversato il traffico del primo pomeriggio dalla Valsassina verso Lecco a causa della momentanea chiusura della nuova Lecco – Ballabio (SS36 Dir) in direzione Milano resa necessaria per un incidente avvenuto pochi minuti dopo le 12 di oggi, lunedì.

L’incolonnamento sulla vecchia strada si è formato puntualmente per l’incrocio di mezzi pensanti nel budello stradale situato tra i rioni di Laorca e Malavedo. Una situazione che si ripete ogni qualvolta la nuova arteria stradale viene chiusa.

La domanda ricorrente degli automobilisti che si trovano intrappolati nelle lunghe code è una e una sola: “E’ mai possiibile che in casi come questi, non si possa istituire un senso unico alternato per i mezzi pesanti, da Laorca all’altezza del ponte della Gallina fino a San Giovanni, come avveniva prima dell’apertura della nuova strada? Basterebbero due vigili per evitare situazioni assurde come queste che si ripresentano ad ogni chiusa della nuova Lecco – Ballabio”.