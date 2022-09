Lecco. Cade dalla moto: soccorso 18enne

L’incidente è avvenuto questa sera, intorno alle 19, a San Giovanni

Il giovane è stato trasportato in codice giallo in ospedale

LECCO – Ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra. E’ successo questa sera, martedì, intorno alle 19 in Corso Monte Santo all’altezza delle scuole di San Giovanni.

Per motivi ancora in fase di accertamento, un ragazzo in sella a una moto è finito al suolo: nell’incidente non sono rimaste coinvolti altri mezzi o altre persone. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di un’ambulanza della Croce San Nicolò e dell’automedica.

Dopo le prime cure prestate in loco, il ragazzo di 18 anni è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco. Allertate anche le forze dell’ordine.