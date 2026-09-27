Lecco, cade sul Medale: soccorsa una donna di 50 anni

Intervento dell’elisoccorso di Como e del Soccorso Alpino
La donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como
LECCO – Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 settembre, sul Medale, per una donna di 50 anni rimasta coinvolta in una caduta.
L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Como e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Lecco.
La donna è stata recuperata e successivamente trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice verde.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
VIDEO
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.