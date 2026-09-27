Lecco, cade sul Medale: soccorsa una donna di 50 anni

Intervento dell’elisoccorso di Como e del Soccorso Alpino

La donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como

LECCO – Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 settembre, sul Medale, per una donna di 50 anni rimasta coinvolta in una caduta.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Como e i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Lecco.

La donna è stata recuperata e successivamente trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice verde.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

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