Lecco. Camion incastrato nel sottopasso di via Amendola

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso
LECCO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 28 maggio, intorno alle ore 19, i soccorsi sono intervenuti in via Amendola a Lecco a causa di un camion, che trasportava una ruspa, rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e sbloccare il mezzo. Inevitabile qualche disagio alla circolazione stradale.
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