Lecco, camion invade la corsia opposta e va a sbattere contro un’auto

L’incidente è avvenuto sul lungolago poco prima delle 14 di oggi, giovedì

A prestare per prima le cure all’automobilista ferito è stata un’infermiera dell’ospedale di Lecco che si trovava sulla ciclabile a correre

LECCO – Ha invaso la corsia opposta ed è andato a sbattere contro un’auto. E’ successo oggi, giovedì, intorno alle 13.50 sul lungolago, in località Caviate. Stando alla ricostruzione fornita da alcuni testimoni, sembrerebbe che l’autista del camion che viaggiava in direzione Lecco abbia invaso la corsia opposta.

A tradirlo, probabilmente, la segnaletica orizzontale. In quel momento, sopraggiungeva, in direzione opposta una Volkswagen con a bordo una persona, un uomo residente a Bosisio Parini. L’automobilista avrebbe provato più volte a suonare il clacson per avvisare il camionista dell’invasione di carreggiata senza però riuscire a evitare l’impatto.

Lo scontro è stato violento. Alcuni passanti hanno subito contattato il 112 mettendo in moto in codice rosso la macchina dei soccorsi. A prestare le prime cure all’automobilista un’infermiera dell’ospedale di Lecco che si trovava sulla vicina pista ciclabile a correre. Sul posto si sono poi portati un’ambulanza, seguita dall’automedica, i pompieri con l’autogru e gli agenti della Polizia locale di Lecco.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo per consentire le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata stradale.