La massicciata dei binari della stazione di Lecco si tinge di verde

A breve gli interventi di taglio erba

LECCO – L’erba cattiva cresce in fretta, dice il detto, e in stazione a Lecco ne è spuntata decisamente parecchia negli ultimi giorni, al punto da trasformare la massicciata dei binari in una rigogliosa distesa di prato.

Già programmati, da quel che si apprende, gli interventi di ‘taglio’ che dovrebbero partire nelle prossime settimane nelle stazioni lecchesi, compresa quella del capoluogo.

Nel frattempo, il verde spuntato tra i binari non è poi così biasimato dai viaggiatori: si sa che il verde è il colore della calma e dell’armonia, e i pendolari dei treni, vessati quasi ogni giorno da ritardi e disservizi, ne hanno decisamente bisogno.