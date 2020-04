Lecco. Cede l’asfalto, voragine nel parcheggio di via Carlo Porta

Si è aperta una voragine nel parcheggio di via Carlo Porta

Vigili del fuoco e Polizia locale al lavoro per delimitare la zona

LECCO – L’asfalto si è spaccato aprendosi in una voragine di oltre un metro di diametro. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica, nel piazzale di via Carlo Porta in centro città.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. L’argine del torrente Caldone, che scorre sotto il manto stradale, avrebbe ceduto per questioni strutturali: “Meno male nessuna macchina era parcheggiata in quel punto” ha commentato l’assessore Corrado Valsecchi intervenuto sul posto.

Domani si procederà con un’indagine geologica che valuterà la stabilità della struttura di contenimento sotterranea cui seguirà la messa in sicurezza. Gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, nel frattempo, hanno transennato i posteggi limitrofi alla voragine e provveduto a far spostare le auto più vicine.