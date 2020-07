Lecco, ciclista investito davanti alla chiesa dei Cappuccini

L’incidente questa mattina, sabato, intorno alle 10.30

LECCO – Ciclista investito questa mattina, sabato, intorno alle 10.30 davanti alla chiesa dei Cappuccini. Un uomo di 45 anni stava percorrendo, in sella alla sua bicicletta, la strada situata davanti alla parrocchiale quando è stato urtato da una macchina, guidata da un uomo.

La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Lecco, giunti sul posto per i rilievi. In loco è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa che dopo aver prestato le prime cure sul posto ha trasportato il ciclista all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, corrispondente a media gravità.