Lecco. Controlli al centro raccolta rifiuti, riaperto solo per il ‘verde’

Una trentina di accessi solo nella prima mattina alla discarica di via Buozzi

La Polizia Locale controlla l’accesso cadenzato, nessuna irregolarità

LECCO – E’ stata una giornata decisamente “trafficata” al centro raccolta rifiuti di via Buozzi, la prima di riapertura graduale: solo nella prima mattinata, erano già una trentina le persone che ne hanno fatto accesso.

La Polizia Locale, all’ingresso della struttura, ne controlla i flussi. I controlli non avrebbero dato riscontro di alcune irregolarità. Il Comune di Lecco e Silea spa hanno riaperto il Centro raccolta rifiuti di via Buozzi soltanto per il conferimento del verde dei cittadini, da lunedì 20 a venerdì 24 aprile e da lunedì 27 a giovedì 30 aprile 2020.

Il Centro Raccolta Rifiuti rimarrà chiuso il sabato. L’orario di apertura sarà dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Gli ingressi sono a rotazione, solo 4 utenti alla volta, ogni giorno in base alla lettera iniziale del cognome dell’intestatario dell’utenza domestica della Tassa rifiuti, secondo la seguente tabella: