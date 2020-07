Lecco. Controlli anti assembramento in centro, 23 persone identificate

Servizio di controllo nei luoghi della movida

Sabato sera impegnate tutte le forze dell’ordine

LECCO – Una serata di controlli, quella di sabato scorso, per contrastare ogni forma di assembramento di persone, nel rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza da covid-19.

A seguito delle decisione prese dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Lecco, la Questura di Lecco ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto operare personale della Polizia di Stato di Lecco insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Lecco.

I controlli sono stati effettuati nelle zone centrali della città, in particolare in piazza Affari, nei pressi della “Ruota Panoramica” (attualmente montata sul lungolago), in piazza Garibaldi, in piazza XX Settembre ed in piazza Cermenati, tutti luoghi di ritrovo della movida serale. Nel corso dei servizi sono state identificate 23 persone, alcune delle quali giovani avventori di locali del lungolago. Altri servizi sono in programma nelle prossime settimane.