Una ventina le persone identificate dalle forze dell’ordine

Ordine di espulsione della Questura per due persone risultate irregolari

LECCO – Servizio straordinario di controllo interforze, nel pomeriggio di giovedì scorso, per contrastare la situazione di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana che si è creata nell’area della Piccola dove, all’interno di una recinzione di uno stabile di proprietà comunale, c’è la costante presenza di persone che bivaccano.

L’area in questione risulta è frequentata da persone senza fissa dimora (verosimilmente anche dedite alla commissione di illeciti) che creano allarme sociale anche per la vicinanza al centro storico e perché lo stabile confina con un parcheggio utilizzato quotidianamente da numerose persone.

Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha visto impegnato personale della Questura cittadina, coadiuvato da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Il personale è intervenuto identificando i soggetti trovati all’interno dell’area.

Un cittadino nigeriano del 1990 è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo, pregiudicato per reati specifici, denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A carico di ignoti, invece, sono stati sequestrati 34 grammi di marijuana e 9 grammi di hashish, poiché trovati su un muretto e non attribuibili con certezza ad alcuno dei presenti.

Complessivamente sono state controllate 20 persone, per la maggior parte di nazionalità straniera; 6 delle quali sono state accompagnate in Questura per l’identificazione e per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio. Al termine degli accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione, due persone sono risultati irregolari e nei loro confronti è stato adottato l’ordine di espulsione del Questore di Lecco.

Durante il servizio, grazie all’azione della Polizia Locale, è stato anche fatto intervenire il personale della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti, al fine di ripulire l’area colma di spazzatura e di bivacchi di fortuna. Nel lato dello stabile di fronte al Polo universitario è stato poi trovato un cane di grossa taglia, abbandonato e lasciato all’interno della recinzione nei pressi di un bivacco. A tale proposito, sempre grazie alla Polizia Locale, è stato attivato il personale del canile municipale per il recupero del cane. Altri controlli saranno effettuati anche nelle prossime settimane.