Diverse pattuglie di Polizia impegnate in controlli serali in città anti-droga e nei locali

Battute le zone della stazione, centro e viale Turati. Oltre ottanta persone identificate, due multe agli esercenti

LECCO – Serata di controlli straordinari quella di venerdì a Lecco: diverse pattuglie della Polizia di Stato hanno operato nella zona di via Sassi, in viale Turati, in piazza Cappuccini ed in alcune aree del centro cittadino.

Controlli che arrivano a qualche giorno dagli arresti, operati dalla stessa polizia, di due spacciatori che, oltre alla droga, sono stati in possesso di pistole (vedi articolo).

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura (Squadra Mobile, Squadra Amministrativa, Squadra Volanti), coadiuvato anche da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e da una unità cinofila antidroga di Milano e da personale della Guardia di Finanza.

Durante il servizio, fanno sapere dalla Questura, sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria e ad alcuni locali.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 82 persone, controllati cinque esercizi commerciali ed elevate cinque sanzioni nei confronti di due titolari di attività commerciali per un totale di 1.700 euro. E’ stata sequestrata una piccola quantità di hashish (3,3 grammi).

Analoghi controlli , fanno sapere dalla Questura, verranno effettuati anche nelle prossime settimane.