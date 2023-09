Lecco. Crolla cornicione di un palazzo, intervengono i pompieri

Il distacco questa mattina presto, intorno alle 6.30

Coinvolto un edificio vicino a Piazza Mazzini. Nessuna persona o mezzo risulterebbero colpiti

LECCO – Vigili del Fuoco al lavoro già in primissima mattinata per il crollo di un cornicione a Lecco. A esserne protagonista un palazzo a ridosso di Piazza Mazzini che, intorno alle 6.30, ha visto distaccarsi una parte di cornicione.

Sul posto subito intervenuti i Vigili del Fuoco con autopompa e autoscala per mettere in sicurezza l’edificio e scongiurare ulteriori danni. Nessun passante e nessun veicolo risulterebbero per fortuna coinvolti, complice anche l’orario in cui l’incidente è avvenuto.