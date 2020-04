Lecco. Dà in escandescenza in un supermercato, la Polizia deve usare lo spray al peperoncino

L’uomo ha tentato di aggredire i poliziotti

E’ successo ieri in un supermercato in corso Bergamo

LECCO – Intervento della Squadra Volanti della Polizia di Stato ieri, lunedì 6 aprile, intorno alle 19. Un uomo, in evidente stato di alterazione, stava creando problemi all’interno di un supermercato in corso Bergamo a Lecco. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo che stava dando in escandescenza vicino alle casse.

L’individuo, privo di mascherina protettiva e con un evidente taglio sul volto, alla vista dei poliziotti ha cominciato a inveire rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose alla presenza di diversi commessi attoniti.

Gettata a terra una confezione di carne fresca aperta, l’uomo ha assunto un atteggiamento fortemente aggressivo e minaccioso nei confronti dei poliziotti, serrando i pugni e mostrandoli in tono di sfida.

Fuori dal supermercato, sempre più alterato e minaccioso, si è voltato all’improvviso col chiaro intento di colpire un agente che, a sua volta, è stato costretto a utilizzare lo spray capsicum in dotazione.

S.M., classe 1959, di nazionalità algerina, gravato da numerosi precedenti specifici di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato trovato in possesso di refurtiva per un valore di circa 20 euro.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e successivamente denunciato per i reati di tentato furto aggravato e oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato poiché sprovvisto di mascherina all’interno dell’esercizio commerciale.