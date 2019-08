Lecco. Dal tetto dell’ex carpenteria Perillo cadono pezzi di eternit

Il temporale ha spazzato via parti della copertura della fabbrica

Sul posto Asl e Vigili del Fuoco. Non è la prima volta che succede

LECCO – Non solo la Leuci: il problema delle coperture in eternit instabili o ammalorate riguarda anche altre aziende dismesse, come l’ex carpenteria Perillo Antonio di via Tagliamento dove il forte temporale di sabato sera ha provocato la caduta di alcuni pannelli di eternit dal tetto del capannone.

Le coperture, spinte dalle raffiche di vento, sono piombate nell’area esterna dell’azienda adiacente. In mattinata sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al personale dell’ATS e alla Polizia Locale.

Non è la prima volta che dal tetto dell’ex Perillo, chiusa da qualche anno, cadono pezzi di eternit e all’ingresso del capannone sono state poste da tempo delle transenne.

Seguiranno ulteriori informazioni in giornata.