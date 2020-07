Lecco. Danneggia quattro auto in sosta e scappa: denunciato dalla Polizia

E’ successo ieri sera, venerdì, nella zona del lungolago Battisti

ll ragazzo di 18 anni è stato denunciato

LECCO – Intervento della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti questa notte sul lungolago Battisti di Lecco per via di un gruppo di giovani che, con schiamazzi, arrecava disturbo ai passanti.

Alla vista dei poliziotti i ragazzi si sono dileguati di corsa nel vicolo di via Parini, dando vita a un lungo inseguimento nelle vie del centro, tra via Nava e via Sirtori. Ed è proprio lungo questa via che i ragazzi, scappando dagli agenti della Polizia, hanno iniziato a colpire volontariamente gli specchietti di alcune auto parcheggiate danneggiandoli. Un gesto che però non è rimasto impunito visto che giunti in fondo a via Sirtori gli agenti sono riusciti ad intercettare e fermare uno dei ragazzi, autore dei citati danneggiamenti.

Al momento del controllo di Polizia, il ragazzo presentava un forte alito vinoso e continuava a parlare con i poliziotti a voce alta, cercando di discolparsi dell’accaduto. Solo in un secondo momento il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, collaborando con gli agenti. Quattro le auto risultate danneggiate.

Il ragazzo, 18enne di nazionalità italiana, è stato quindi denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.