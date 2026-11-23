Col marito Giuseppe Negri è stata l’anima della storica enoteca di famiglia, attività oggi portata avanti dai figli col nome “In Vino Veritas”

Giambattista e Carlo: “La mamma non ha mai smesso di donarci il suo supporto, aiutandoci in negozio e dandoci dei consigli”

LECCO – La città piange una sua storica commerciante di Pescarenico, nelle scorse ore, all’età di 87 anni, è morta Cecilia Crippa. Con il marito Giuseppe Negri (morto nel 2004) aveva gestito la storica enoteca del rione, attività che dal 1999 viene portata avanti dai figli Carlo e Giambattista (Jamba) con la denominazione “In Vino Veritas”.

“Oggi è per noi un giorno triste, ci ha lasciato la nostra mamma, Cecilia Crippa – hanno detto i figli -. Per trent’anni, dopo che nostro padre si è ammalato, è stata la vera anima della storica enoteca Negri Giuseppe di Pescarenico. Dagli Anni ’80 ha gestito il negozio, ha assistito con cura nostro padre, ha cresciuto noi figli ed è stata una nonna affettuosa nonna per i suoi nipotini”.

Cecilia Crippa è stata per lungo tempo un punto di riferimento per tutto il rione, lavorando con passione e facendosi interprete dell’importante ruolo sociale e del valore che solo i negozi di vicinato possono avere. Lo scorso 5 novembre aveva festeggiato il traguardo degli 87 anni con la sua famiglia, in particolare con i figli che hanno raccolto la sua preziosa passione.

“Se nel 1999 abbiamo preso il timone dell’attività di famiglia con il progetto In Vino Veritas, la mamma non ha mai smesso di donarci il suo supporto, aiutandoci in negozio, dandoci dei consigli – hanno raccontato Carlo e Jamba -. Pensando a noi, ci dicevamo scherzosamente che In Vino Veritas era per il 49% Giambattista, per il 49% Carlo e per il 2% mamma, perché se c’era da fare una scelta, da una parte o dall’altra, il suo parere era quello decisivo”.

Cecilia Crippa lascia i figli Jamba e Carlo con Antonella, gli amati nipoti Marika, Giulia, Sofia e Pietro, insieme a tutti i parenti. I funerali saranno celebrati a Lecco, nella chiesa parrocchiale di Pescarenico, martedì 24 novembre alle ore 14.30.

“Mancherà molto a tutti noi. Ora sarà di nuovo assieme a papà, orgogliosi del fatto che abbiamo fatto crescere il negozio di famiglia, ma soprattutto perché abbiamo rispettato tutti i valori che ci hanno insegnato”.