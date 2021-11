Dolore a Lecco per la morte di Silvio Lucca, il pioniere degli assicuratori

Nel lontano 1963 aprì la storica agenzia che dal 1980 si trova in piazza Manzoni

“Persona carismatica e generosa, è sempre stato un trascinatore. Lo conoscevano tutti”

LECCO – A buon diritto può essere definito il pioniere degli assicuratori in città; Lecco piange Silvio Lucca scomparso all’età di 93 anni. Un uomo molto cosciuto in primis per la sua attività fondata nel lontano 1963, in centinaia sono passati dagli uffici dell’agenzia Generali situata in piazza Manzoni ormai dal 1980 e prima ancora con sede in corso Martiri.

Di origini piementosi, Silvio Lucca si era trasferito a Lecco per lavoro ma il suo impegno a favore della città non si era mai fermato al solo ambito professionale, è stato infatti presidente del Rotary Club Lecco, nonché dirigente nel settore giovanile della Calcio Lecco ai tempi del presidentissimo Mario Ceppi.

“Uomo straordinario – ricorda il figlio Maurizio che oggi gestisce l’agenzia assicurativa di piazza Manzoni con il fratello Giovanni -. Mio padre è sempre stato una persona carismatica, un trascinatore, molto generoso. Era cosciuto da tutti e tutti l’amavano ed è stato capace di portare queste sue qualità sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni”.

A metà degli Anni ’90 la decisione di andare in pensione e cedere il testimone ai figli: “Non è mai stato un padre padrone, si è sempre fidato di noi, ma allo stesso tempo è stato un prezioso supporto fino alla fine. E’ sempre stato in gambissima, basti pensare che fino all’anno scorso guidava l’auto e quando poteva veniva ancora a fare il suo giretto in assicurazione”.

Silvio Lucca lascia la moglie Liliana, i figli Maurizio con Ita e Gianni con Francesca, i nipoti Ludovico, Benedetta, Maria ed Elisa. I funerali saranno celebrati giovedì 11 novembre alle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di San Francesco ai Cappuccini a Lecco.