Lecco, due elisoccorsi sul San Martino: tre scalatori incrodati e un escursionista infortunato

I soccorritori sono impegnati in questo momento

Attivato l’elicottero dell’Areu da Bergamo per tre scalatori incrodati. L’elicottero da Milano per l’infortunio

LECCO – Due elisoccorsi in azione sul San Martino: sono in corso in questo momento, in contemporanea, le operazioni per soccorrere tre scalatori, incrodati nella zona dei Pizzetti e quelle per raggiungere un escursionista infortunato fra il San Martino e il Medale.

La prima chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata qualche minuto dopo le 13.30. L’elicottero del 118, inviato dall’Areu da Bergamo, ha portato in quota i soccorritori, per raggiungere i tre scalatori. Impegnati nelle operazioni, oltre ai tecnici Areu, i tecnici del Soccorso Alpino XIX delegazione Lariana e i vigili del fuoco di Lecco, allertati anche i carabinieri di Lecco.

Alle 14.12 la seconda chiamata, per un escursionista infortunato nella zona fra il San Martino e il Medale. L’elisoccorso di Milano ha sorvolato la zona, sul posto anche il Soccorso Alpino.

Ulteriori informazioni non appena possibile.