Lecco e Abbadia. Due incidenti con pedoni investiti nel giro di pochi minuti

Quattro le persone coinvolte ad Abbadia lungo la Strada Provinciale 72

Un 44enne investito a Germanedo. Nessuno, fortunatamente, sarebbe in gravi condizioni

LECCO/ABBADIA – Soccorsi allertati contemporaneamente intorno alle 13 di oggi, domenica 18 ottobre, ad Abbadia e Lecco a causa di due incidenti che hanno visto dei pedoni coinvolti e trasportati all’ospedale, fortunatamente con conseguenze lievi.

Il primo incidente si è verificato ad Abbadia lungo la Strada Provinciale 72: quattro le persone coinvolte con due ambulanze (Soccorso degli Alpini di Mandello e Croce San Nicolò di Lecco) e l’automedica da Lecco sul posto. Fortunatamente nessuno avrebbe rimediato gravi conseguenze, ma i feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice verde (poco critico).

Negli stessi minuti un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco è stata allertata per un uomo di 44 anni investito in viale Redipuglia (all’incrocio con via Celestino Ferrario) a Lecco, nel rione di Germanedo. Anche in questo caso il ferito è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).