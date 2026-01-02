Lecco. E’ grande il dolore per la morte di Giuditta Maccacaro, aveva solo 28 anni

La giovane lecchese aveva frequentato il Parini e l’università degli studi di Bergamo

I funerali saranno celebrati sabato 3 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio ad Acquate

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Giuditta Maccacaro all’età di soli 28 anni. Diplomata in ragioneria all’Istituto Tecnico ITC Parini di Lecco in Relazioni Internazionali e Marketing, aveva frequentato poi la facoltà di economia aziendale all’Università degli Studi di Bergamo.

Quella di Giuditta è una famiglia molto conosciuta in città, soprattutto il papà Marzio, storico direttore commerciale della Fiocchi che, una volta raggiunta la pensione, aveva deciso di mettersi a disposizione della sua città entrando a far parte della lista civica Lecco Ideale sostenendo la candidatura di Peppino Ciresa nelle elezioni del 2020.

Giuditta Maccacaro, originaria di Olate, era una ragazza solare, molto conosciuta e apprezzata in città e nel 2020 aveva anche partecipato, insieme ad altri giovani, al Master Lecco100 riservato a giovani talenti col desiderio di vivere un’esperienza formativa unica, un master comportamentale di management che raccoglie i valori imprenditoriali territoriali e li passa ai giovani, affidando loro un importante testimone.

La famiglia, sugli annunci funebri, hanno voluto ringraziare quanti hanno assistito Giuditta: “Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e dei reparti di Oncologia, Gastroenterologia e Terepia del Dolore dell’ospedale Manzoni per le cure e l’assistenza prestate”.

Giuditta Maccacaro lascia i genitori Antonella e Marzio, la sorella Michela, lo zio Alberto, la zia Tiziana, i cugini, gli amici e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati ad Acquate di Lecco, sabato 3 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. E’ possibile rendere omaggio alla cara Giuditta presso la casa Funeraria Galli

in via della Pergola, 55, fino alle ore 13.30 di sabato.