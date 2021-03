La ragazza era stata soccorsa nel tardo pomeriggio di domenica

Nonostante tutti i tentativi di salvarle la vita la giovane non ce l’ha fatta

LECCO – Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Purtroppo non ce l’ha fatta la giovane di 15 anni che, nel tardo pomeriggio di domenica 14 marzo, era caduta dal 4° piano di un’abitazione di via Dell’Isola a Lecco.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e la giovane, Beatrice, è stata immediatamente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lecco dove per tre giorni ha lottato in bilico tra la vita e la morte. Purtroppo nella notte tra mercoledì e giovedì la triste notizia della morte della giovane. Come ultimo grande gesto di altruismo la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.