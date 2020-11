Lecco, è morto don Celeste Dalle Donne: fu parroco a Bulciago

Il sacerdote si è spento questa notte alla Rsa Borsieri all’età di 89 anni

Milanese d’origine, è stato parroco a Bulciago dal 1985 al 2008, anno in cui si trasferì a Lecco

LECCO – È morto questa notte alla Rsa Borsieri don Celeste Dalle Donne, indimenticato parroco di Bulciago dal 1985 al 2008. Nato a Milano il 3 agosto 1931, era originario della parrocchia Santa Maria al Naviglio di Milano e dopo l’ordinazione sacerdotale fu incaricato dall’arcivescovo Montini della segreteria dei vescovi per la missione di Milano del 1957. Dal 1958 al 1985 fu assistente dell’Oratorio della parrocchia San Michele e santa Rita in zona Corvetto a Milano. Nel 1985 venne poi nominato dal cardinale Montini parroco di Bulciago, una comunità a cui era restato molto legato anche dopo il trasferimento a Lecco.

Il ricordo di don Milani

Un particolare, quest’ultimo, ricordato dal prevosto di Lecco don Davide Milani: “Ricordava volentieri che durante gli studi presso il “Seminarietto” del Duomo aveva fatto da “caudatario” al Card. Schuster di cui era profondo ammiratore. La memoria degli anni di Bulciago era per don Celeste motivo di costante consolazione. Dal 2008 era residente presso la Basilica di san Nicolò a Lecco dove si dedicò con costanza al ministero della Confessione. Negli ultimi confessava: “Il Signore con me è stato buono, ho ricevuto molto di più di quanto io abbia donato”.

Martedì il funerale a Lecco

Il funerale è fissato per martedì 3 novembre alle 15.30 in basilica San Nicolò a Lecco. Mercoledì invece, alle 10.30, verrà celebrata una messa funebre nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Bulciago dove – al termine – verrà sepolto nel locale cimitero.

Il rosario verrà invece recitato lunedì alle 18 nella Basilica di San Nicolò. “Invito tutti a pregare per lui e a ringraziare il Signore per il suo ministero sacerdotale fedele e generoso in particolare per il bene che ha fatto nella nostra comunità”.