Lecco e Pescate piangono Ermanno Mauri, pilastro del Circolo Figini

E’ scomparso all’età di 76 anni, Ermanno Mauri

Tra i fondatori del Circolo Figini di Maggianico, aveva partecipato nel 2016 alle elezioni a Pescate

PESCATE – Se n’è andato, all’età di 76 anni, Ermanno Mauri, residente a Pescate ma nato e cresciuto a Lecco, nel rione di Maggianico, dove negli anni Sessanta aveva contribuito a fondare il Circolo Fratelli Figini, dedicato alla memoria dei due partigiani lecchesi.

Malato da tempo, si è spento nella giornata di domenica. “Era l’anima del circolo da quando è sorto, il suo massimo esponente – lo ricorda Antonio Pattarini, consigliere comunale alla guida del circolo di Maggianico – E’ stato lui a contattarmi, ormai 12 anni fa, sapendo del mio pensionamento, per dargli una mano”.

“Sapeva che questo spazio era un punto di riferimento per il rione e ha fatto tanti sacrifici, anche economici, per sostenerlo – prosegue Pattarini – Nel 2006 abbiamo avviato un’importante ristrutturazione che ha permesso al circolo di proseguire così come lo vedete oggi. Ermanno aveva una grande capacità gestionale, frutto anche della sua esperienza lavorativa”.

Geometra, Ermanno Mauri aveva lavorato per l’impresa Bartoletti di Como, “inizialmente come tecnico di impresa, poi responsabile d’area fino a raggiungere nell’anno 1977 la qualifica di direttore tecnico. Nell’anno 1980 con l’acquisizione da parte dell’impresa dei lavori di costruzione dell’attraversamento di Lecco, nel tratto Pescalina-Via Fiandra, mi fu affidata la direzione tecnica dell’opera”.

Lo racconta lui stesso nella presentazione che aveva preparato nel 2016 per le elezioni comunali di Pescate, dove si era trasferito con la moglie Velia, in occasione delle quali si era candidato nella lista di centrosinistra a sostegno dell’ex sindaco Enrico Valsecchi.

Ermanno Mauri due figli, Massimiliano e Maria, entrambi residenti a Lecco.