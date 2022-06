Tragico ritrovamento in serata sul San Martino

Il corpo individuato da Soccorso Alpino e pompieri. La salma è stata recuperata dall’elicottero

LECCO – E’ stato rivenuto nella tarda serata di ieri il corpo di un uomo, ormai privo di vita, sul San Martino a Lecco. Si tratta di un 53enne residente in città, Luca Spreafico. Il suo mancato rientro, segnalato dai familiari, aveva fatto scattare le ricerche.

Sono stati gli uomini dei Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco ad individuare la salma dell’escursionista non lontano dal rifugio Piazza. Sarebbe precipitato per una quindicina di metri da un sentiero secondario a circa mille metri di quota, a causa di un piede in fallo o di un malore. Il corpo è stato rinvenuto una trentina di metri sopra il sentiero principale per il rifugio.

Alle operazioni hanno partecipato una decina di uomini del soccorso alpino e due soccorritori dei Vigili del Fuoco e i carabinieri. Questa mattina, l’elicottero dei soccorsi è intervenuto per riportare a valle la salma.