Lecco, esplosione in Tribunale: due ustionati

L’incidente alle 15.45 di oggi, giovedì: evacuato il Tribunale di Lecco

Coinvolti nell’esplosione due operai che stavano lavorando a un quadro elettrico

LECCO – Sono due le persone ustionate a seguito dell’esplosione avvenuta poco fa in corso Promessi Sposi. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì, intorno alle 15.45 all’interno del palazzo che ospita il Tribunale di Lecco.

Ingente la mobilitazione di forze dell’ordine: due ambulanze, l’automedica, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. In volo da Como si è alzato anche l’elisoccorso.

Tra i presenti anche il presidente del tribunale Ersilio Secchi e il questore Filippo Guglielmino. Il tribunale è stato evacuato per via della presenza di fumo nello stabile.

Da quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto gli ustionati sarebbero due operai che stavano lavorando al piano terreno del tribunale su alcune componenti elettriche.

Per motivi ancora da stabilire, c’è stato lo scoppio e si è improvvisamente sviluppata una fiammata che ha investito i due lavoratori.

Alcuni testimoni hanno raccontato che i due uomini sono riusciti a togliersi le magliette avvolte dalle fiamme prima di uscire dal Tribunale. A chiamare immediatamente i soccorsi è stata una delle addette al servizio di pulizie del Tribunale.

I due operai non sarebbero in pericolo di vita. Uno dei due ha riportato ustioni al volto e agli arti superiori ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano. L’altro, anche lui con ustioni alla faccia e alle braccia, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. Per entrambi sono stati disposti ulteriori accertamenti.