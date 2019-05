Tempo di lettura: 2 minuti

Grande mobilitazione per un forte botto in via Parini, ma è “solo” un petardo

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, la strada è stata chiusa per precauzione

LECCO – Forte botto in via Parini, a Lecco, intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 10 maggio. Testimoni raccontano di aver sentito un boato provenire dal cortile del condominio dove è situata la farmacia San Nicolò. Avrebbero inoltre visto una fiammata accompagnata da fumo e un forte odore di plastica bruciata.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, dopo aver ispezionato la zona, hanno trovato i residui di un grosso petardo “Cobra” che non sarebbe di libera vendita ma comunque facilmente reperibile.

Lo scoppio è stato udito a parecchi metri di distanza. “Ero sul terrazzo a ritirare i panni quando ho sentito un botto fortissimo e ho visto una fiammata – ha raccontato una signora che abita in un appartamento che si affaccia sul cortile -. Temendo una fuga di gas ho lasciato l’appartamento il più in fretta possibile e sono scesa in strada”. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, ma non si registrano feriti. I Carabinieri stanno cercando eventuali telecamere di sorveglianza che possano aiutare a chiarire l’accaduto e individuare i responsabili.