Lecco. Fermato in città un pregiudicato ricercato

Sull’uomo pendeva un mandato di cattura della Procura di Monza

‘Pizzicato’ dagli uomini della Polizia di Stato di Lecco Squadra Volanti nell’area deposito dello scalo ferroviario in via Ticozzi

LECCO – Nella notte di domenica 2 agosto gli uomini della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti, hanno svolto un servizio di controllo all’interno dell’area deposito dello scalo ferroviario in Via Don Giovanni Ticozzi.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno individuato un uomo, B. J. E., 32enne di nazionalità nigeriana, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di cattura per l’esecuzione della custodia cautelare in carcere, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Monza, in aggravamento di una precedente misura cautelare inflittagli (obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), connessa a reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, alla quale lo stesso era risultato più volte inottemperante.

L’uomo, che annovera diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecco.