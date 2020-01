L’intervento domenica sera per un principio di incendio a una canna fumaria

Fortunatamente nessuna grave conseguenza

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di domenica in via Rovinata per un principio di incendio in una villetta. Le fiamme come appreso avrebbero interessato una canna fumaria.

Sul posto sono state inviate tre squadre di pompieri: fortunatamente l’incendio è stato domato prima di espandersi e causare danni peggiori. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.