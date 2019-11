Lecco. Frana in via Garabuso, strada interrotta

A causa delle piogge ha ceduto un muro di contenimento

Al lavoro i tecnici comunali, chiusa completamente la strada

LECCO – Via Garabuso, la strada che dal quartiere di Olate/Bonacina porta ad Acquate, è interrotta per una frana. A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore e che persistono sul Lecchese, un grosso muro di contenimento ha ceduto e sulla via si sono riversati sassi e fango.

Fortunatamente al momento del cedimento non transitavano persone o auto, la strada dalla prima mattinata è interrotta. Sul posto sono intervenuti dapprima i Vigili del Fuoco, quindi i tecnici comunali hanno già effettuato un primo sopralluogo per capire come intervenire. Sul posto si è portata anche una pattuglia della Polizia Locale che ha provveduto a chiudere la strada.

Lo smottamento è avvenuto un centinaio di metri dopo l’incrocio con via Galilei (la strada che porta al rione di Bonacina), prima della piazzetta Guerrazzi. A cedere il muro di contenimento sul lato sinistro della via (scendendo).