Lecco, ‘fuggiasco’ in stazione urta e ferisce il controllore

Un addetto al controllo biglietti soccorso questa mattina in stazione a Lecco

Sarebbe stato urtato da un passeggero che si sarebbe divincolato per evitare il controllo

LECCO – Intervento dei soccorsi in stazione a Lecco per assistere un controllore rimasto lievemente ferito dopo la colluttazione con un passeggero che avrebbe cercato di divincolarsi per evitare il controllo del biglietto.

E’ successo intorno alle 10.30 di questa mattina, sabato. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce San Nicolò che ha preso in carico l’addetto di Trenord, un 33enne, trasportandolo in ospedale in codice verde.

Il passeggero, invece, sarebbe per ora riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo, da quanto appreso, con un monopattino.