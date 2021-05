Lecco. Furti nelle auto durante le vaccinazioni: la Polizia mette in guardia

In un caso i ladri sono riusciti anche a trovare nell’auto la chiavi di casa mettendo poi a segno un furto nell’abitazione

LECCO – Erano andati a fare la vaccinazione e, quando sono tornati al posteggio, hanno ritrovato l’auto aperta, ispezionata dai soliti ignoti. E’ successo nei giorni scorsi almeno due volte ai danni di alcuni cittadini che, dopo aver parcheggiato, si erano recati ad effettuare la vaccinazione anti-covid al Palataurus di Lecco.

In particolar modo, in un caso, i malfattori hanno trovato all’interno dell’auto, furtivamente aperta, anche le chiavi di casa del proprietario, riuscendo anche a individuarne l’indirizzo di residenza dal libretto di circolazione. Per i ladri è stato così un gioco facile raggiungere la dimora e mettere a segno un furto, contando sull’ora media necessaria per completare la vaccinazione.

Episodi, quelli avvenuti nei giorni scorsi, che hanno spinto i vertici della Polizia di stato a invitare tutta la cittadinanza lecchese a non lasciare mai incustoditi, all’interno della propria autovettura, oggetti di valore, effetti personali e soprattutto le chiavi di casa, al fine di evitare e prevenire “spiacevoli sorprese” ad opera di malintenzionati.