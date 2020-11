Lecco. Grosso incendio nel deposito camion del Bione

Da chiarire le cause del rogo. Tre i mezzi devastati dalle fiamme

Cinque mezzi dei Vigili del Fuoco sul posto, le operazioni sono ancora in corso

LECCO – Mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa di un incendio scoppiato nel deposito camion adiacente all’interporto del Bione.

Da chiarire le cause del rogo. Stando a quanto appreso, le fiamme sembrerebbero essere scaturite da un mezzo in sosta. Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile a distanza.

Immediata la mobilitazione dei pompieri, giunti sul posto con cinque mezzi per domare le fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere il fuoco evitando così ulteriori danni alle decine di camion parcheggiati vicino alle fiamme. Tre i mezzi devastati dal rogo.

Ancora in corso la bonifica dell’area interessata dall’incendio.