Lecco, i Vigili del Fuoco soccorrono un’anziana in casa

Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi

I vicini allertano i Vigili del fuoco che entrano dalla finestra

LECCO – Intervento dei pompieri nella prima mattinata di oggi, venerdì, in via Trento a Lecco per un’anziana in difficoltà nella propria abitazione. La donna era caduta a terra, senza riuscire a rialzarsi.

Sono stati i vicini, intorno alle 6 della mattina, ad udire i lamenti della donna e ad avvisare i Vigili del Fuoco. Non potendo aprire la porta d’ingresso, i pompieri hanno raggiunto l’abitazione dalla finestra, soccorrendo l’anziana e aprendo la porta ai sanitari che l’hanno poi visitata.