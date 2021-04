Lunedì alle 14.30 il funerale nella chiesa di San Giovanni

LECCO – Il Comune di Lecco, per voce del sindaco Mauro Gattinoni, ha voluto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di padre Roby Donghi, la vicinanza alla sua famiglia e ai missionari del Pime, negli ultimi tempi duramente colpiti da dolorose perdite.

“Padre Roby per molti giovani lecchesi è stato testimone di vita ed esempio di una scelta coraggiosa, quella di mettersi totalmente a servizio degli altri – ha detto il sindaco Gattinoni -. Con il suo spirito di concretezza e l’inarrestabile coinvolgimento che lo caratterizzava, il mio ricordo di padre Roby è quello di un vero punto di riferimento per la Pastorale Giovanile di Lecco. Mi unisco al cordoglio della comunità per questa triste perdita”.

I funerali di Padre Roberto Donghi saranno celebrati lunedì 3 maggio alle ore 14.30 nella chiesa di San Giovanni a Lecco, quindi verrà tumulato al cimitero di Castello. Questa sera, venerdì, alle ore 20.30, sempre nella chiesa di S. Giovanni, ci sarà la recita del rosario in suffragio. A partire da domani, sabato 1 maggio, alle ore 11.30, la camera ardente sarà allestita nella chiesa di Varigione. Gli orari di apertura per visitare la salma, fino a lunedì ore 13, saranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.