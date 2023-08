Lecco. In difficoltà sul sentiero dei Pizzetti, soccorsa una ragazza

Intervento dei Vigili del Fuoco sul San Martino nel tardo pomeriggio di lunedì

L’escursionista in difficoltà è stata riportata in luogo sicuro

LECCO – Richiesta di soccorso per una ragazza in difficoltà sul sentiero dei Pizzetti che dalla zona di viale Turati, a Lecco, sale al Rifugio Piazza sul San Martino. Intorno alle 19 di ieri, lunedì, dalla caserma di Lecco sono partiti tre Vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) per soccorrere l’escursionista in difficoltà.

Dopo averla raggiunta, i Vigili del Fuoco hanno riportato l’escursionista in difficoltà in luogo sicuro. L’intervento di soccorso tecnico urgente, reso difficoltoso per il sopraggiungere del buio, è durato circa 3 ore.