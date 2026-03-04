Lecco in lutto: morto improvvisamente a 48 anni Antonio Brambilla

Titolare dello storico negozio di cornici di via Baracca al Caleotto, era conosciuto anche per l’impegno nel calcio giovanile tra Maggianico, Olginatese e Cisanese

I funerali saranno celebrati ad Acquate, a Lecco, venerdì 6 marzo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio

LECCO – Un lutto improvviso ha colpito la comunità lecchese. È morto a 48 anni Antonio Brambilla, di Maggianico, stroncato da una malattia fulminante.

Brambilla era il titolare dello storico negozio di cornici di via Baracca, al Caleotto, attività di famiglia che aveva ereditato dal padre insieme alla passione per un mestiere artigianale che richiede manualità, senso estetico e grande cura per i dettagli. Un lavoro che negli anni lo aveva reso un punto di riferimento per molti clienti del quartiere e non solo.

Il suo volto era noto anche negli ambienti sportivi del territorio, in particolare nel calcio giovanile lecchese. Dopo aver giocato per anni, una volta appese le scarpette al chiodo aveva iniziato il percorso da allenatore. Le prime esperienze in panchina erano arrivate proprio a Maggianico, il rione in cui era cresciuto, per poi proseguire con una lunga parentesi all’Olginatese e successivamente alla Cisanese, dove aveva seguito diverse squadre giovanili.

Tra le iniziative a cui aveva contribuito con entusiasmo anche la nascita, nel 1999, del Parma Club Lecco ’99, fondato insieme ad alcuni amici. Un gruppo che riuniva oltre cinquanta tifosi, “appassionati di calcio ed anche di simpatizzanti, magari di altra fede calcistica”, come veniva spiegato sul sito del club. La prima sede era stata individuata in un bar di Belledo, mentre in seguito il gruppo aveva trovato spazio al Convegno parrocchiale di Maggianico.

Chi lo conosceva lo ricorda come una persona solare, positiva e molto attiva, capace di creare relazioni e di coinvolgere gli altri nelle sue passioni. Dopo aver chiuso l’esperienza nel calcio, negli ultimi anni aveva scelto di dedicarsi con lo stesso entusiasmo alla corsa in montagna, attività che gli permetteva di vivere a pieno il legame con il territorio e con l’ambiente alpino.