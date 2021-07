L’infortunio sul lavoro è avvenuto ieri, martedì, in una ditta di via Risorgimento a Lecco

L’uomo, 51 anni, è ricoverato in rianimazione: ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

LECCO – E’ ricoverato in rianimazione in prognosi riservata l’operaio di 51 anni, coinvolto ieri, martedì, in un infortunio sul lavoro in una ditta in via Risorgimento a Lecco. L’uomo, residente nella Brianza Meratese, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri a un delicato intervento chirurgico ed è stato poi trasferito nel reparto di rianimazione. I medici dell’ospedale Manzoni non hanno sciolto la prognosi attendendo le prossime ore per capire l’evoluzione clinica della situazione.

Da quanto è stato possibile apprendere l’operaio sarebbe stato colpito al collo da una scheggia mentre stava lavorando sul macchinario di una ditta specializzata in stampaggio. Immediata è scattata la richiesta dei soccorsi con l’invio sul posto di automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa. Presenti sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Ats Brianza, a cui è spettato il compito di ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro