Lecco, in serata pompieri in via Mentana per un incendio

Fumo da un locale al piano terra di una palazzina di via Mentana

L’intervento dei Vigili del Fuoco

LECCO – Tanto fumo, nessun coinvolto e per fortuna qualcuno che si è accorto in tempo di quanto stava accadendo, avvisando i Vigili del Fuoco: è successo ieri sera, martedì in via Mentana a Lecco.

In un locale magazzino a pian terreno di uno stabile si è acceso un incendio, all’interno alcuni libri stavano bruciando, le cause del rogo non sono note.

Un passante si è accorto del fumo uscire sulla strada e ha contattato i pompieri che sono intervenuti. Nel frattempo è stato avvisato il proprietario di casa che ha aperto la porta d’accesso, agevolando il lavoro dei Vigili del Fuoco.